Manaksia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manaksia hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.89 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.29 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Manaksia einen Umsatz von 1.73 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch