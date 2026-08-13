Manaksia Aluminium Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manaksia Aluminium Company hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 INR je Aktie in den Büchern standen.

Manaksia Aluminium Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.40 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch