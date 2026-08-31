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31.08.2026 06:37:00
Managepay Systems Bhd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Managepay Systems Bhd Registered lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Managepay Systems Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.4 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45.98 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.27 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 14.57 Millionen MYR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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