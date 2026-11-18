Management Solutions hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 28.55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Management Solutions 27.20 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 6.39 Milliarden JPY gegenüber 5.83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch