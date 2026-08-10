Manac Chemical Partners hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Manac Chemical Partners präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 35.39 JPY gegenüber 10.74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.15 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Manac Chemical Partners einen Umsatz von 2.66 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch