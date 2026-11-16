Manac Chemical Partners: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Manac Chemical Partners hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35.92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46.53 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.87 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch