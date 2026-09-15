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15.09.2026 06:37:00
Manabi-aid zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Manabi-aid präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12.99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Manabi-aid ein EPS von -30.040 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 57.3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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