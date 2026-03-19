Manabi-aid öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manabi-aid hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.26 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -63.590 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 115.1 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 60.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71.5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch