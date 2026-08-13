Man Infraconstruction: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Man Infraconstruction hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Man Infraconstruction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.77 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.48 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2.18 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Man Infraconstruction 1.83 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch