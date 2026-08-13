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13.08.2026 06:37:00
Man Industries (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Man Industries (India) stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.19 INR gegenüber 4.13 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.53 Milliarden INR – ein Plus von 41.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Man Industries (India) 7.42 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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