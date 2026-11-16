Mammy Mart präsentierte Quartalsergebnisse

Mammy Mart hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mammy Mart ein EPS von 18.24 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 59.52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.20 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 110.58 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 104.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 231.19 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mammy Mart einen Umsatz von 193.69 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch