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02.11.2026 06:37:01
Mammoth Energy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mammoth Energy Services hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mammoth Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von -0.260 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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