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10.08.2026 06:37:00
Mammoth Energy Services präsentierte Quartalsergebnisse
Mammoth Energy Services hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.1 Millionen USD – ein Plus von 58.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mammoth Energy Services 16.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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