Mamiya-OP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mamiya-OP hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 13.08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mamiya-OP 102.65 JPY je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 48.66 Prozent auf 4.03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch