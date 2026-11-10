Mamata Machinery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mamata Machinery veröffentlichte am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.43 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mamata Machinery ein EPS von 1.84 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23.09 Prozent zurück. Hier wurden 410.5 Millionen INR gegenüber 533.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch