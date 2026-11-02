Malu Paper Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Malu Paper Mills hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.46 INR gegenüber -3.280 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.18 Milliarden INR – ein Plus von 108.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Malu Paper Mills 564.9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch