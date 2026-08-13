Mallinckrodt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mallinckrodt hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.57 USD gegenüber 0.120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 517.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 485.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch