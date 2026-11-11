Mallinckrodt: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mallinckrodt lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mallinckrodt -9.010 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 549.5 Millionen USD – eine Minderung von 27.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 753.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch