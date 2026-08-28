Malibu Boats A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Malibu Boats A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.37 USD, nach 0.240 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Malibu Boats A einen Umsatz von 207.0 Millionen USD eingefahren.

Malibu Boats A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.760 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Malibu Boats A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 914.59 Millionen USD im Vergleich zu 807.56 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.48 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 880.83 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch