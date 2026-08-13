Malaysia Smelting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Malaysia Smelting hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.020 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 637.3 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 379.0 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch