Malaysia Smelting hat am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0.020 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 712.2 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 529.5 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch