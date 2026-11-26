Malaysia Marine and Heavy Engineering hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Malaysia Marine and Heavy Engineering ebenfalls ein EPS von 0.020 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 692.2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509.9 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch