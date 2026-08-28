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28.08.2026 06:37:00
Malayan United Industries Bhd MUI Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Malayan United Industries Bhd MUI Registered hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Umsatzseitig standen 81.0 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 34.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Malayan United Industries Bhd MUI Registered 123.6 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.050 MYR. Im Vorjahr waren -0.020 MYR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Malayan United Industries Bhd MUI Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 732.61 Millionen MYR im Vergleich zu 490.18 Millionen MYR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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