Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs) hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3.11 Milliarden USD gegenüber 2.86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch