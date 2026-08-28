Malayan Banking Bhd (Maybank) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Malayan Banking Bhd (Maybank) hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.22 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Malayan Banking Bhd (Maybank) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.220 MYR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.52 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.41 Milliarden MYR.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.213 MYR geschätzt. Der Umsatz war auf 7.51 Milliarden MYR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch