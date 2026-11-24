|
24.11.2026 06:37:00
Malayan Banking Bhd (Maybank): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Malayan Banking Bhd (Maybank) lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.23 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.220 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 12.68 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.09 Milliarden MYR umgesetzt.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.214 MYR je Aktie sowie einen Umsatz 7.44 Milliarden MYR prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Comeback von Jensen Huang bei NVIDIA: Kursrally beim SMI wohl schon wieder vorbei -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Japan weit im Plus
In Fernost sind am Dienstag mehrheitlich Börsengewinne zu sehen.