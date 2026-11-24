Malayan Banking Bhd (Maybank) lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.23 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.220 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12.68 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.09 Milliarden MYR umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.214 MYR je Aktie sowie einen Umsatz 7.44 Milliarden MYR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch