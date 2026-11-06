Malath Cooperative Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Malath Cooperative Insurance hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.02 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Malath Cooperative Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29.22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 269.2 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 380.4 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch