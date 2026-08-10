Malardalens Omsorgsfastigheter stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Malardalens Omsorgsfastigheter äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das vergangene Quartal hat Malardalens Omsorgsfastigheter mit einem Umsatz von insgesamt 44.4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 17.13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch