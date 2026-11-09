Malardalens Omsorgsfastigheter präsentierte Quartalsergebnisse

Malardalens Omsorgsfastigheter präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.50 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.300 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Malardalens Omsorgsfastigheter mit einem Umsatz von insgesamt 37.0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 27.32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch