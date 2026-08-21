Malam-Team verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Malam-Team hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.93 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.760 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Malam-Team im vergangenen Quartal 1.23 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malam-Team 910.6 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch