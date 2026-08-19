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19.08.2026 06:37:00
Malakoff informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Malakoff hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Malakoff hat ein EPS von 0.01 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz wurde auf 1.91 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.02 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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