Malaga Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Malaga Financial stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.550 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Malaga Financial 10.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch