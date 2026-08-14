Malachite Innovations vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Malachite Innovations stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Malachite Innovations vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20.14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch