Malachite Innovations hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Malachite Innovations -0.010 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Malachite Innovations im vergangenen Quartal 0.6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malachite Innovations 0.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch