Makuake gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Makuake hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8.99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Makuake 1.69 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Makuake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 62.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 31.95 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29.86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.94 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4.58 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch