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ETF Sparplan
19.08.2026 09:00:41

MAKRO TALK/S&P: Hitzewelle belastet europäische Versicherer

Die Hitzewellen des aktuellen Sommers deuten nach Aussage von Volker Kudszus, Versicherungsanalyst bei Standard & Poor's (S&P), darauf hin, dass die Klimarisiken für europäische Versicherer zunehmen. "Während Erst- und Rückversicherer im Schaden-/Unfallbereich mit steigenden Schadenmeldungen infolge von Dürren und Waldbränden konfrontiert sind, müssen Erst- und Rückversicherer im Lebens- und Krankenbereich mehr Todesfallmeldungen und eine erhöhte Nachfrage nach medizinischen Leistungen bewältigen", schreibt er in einer Analyse. Da Hitzewellen zudem grosse geografische Regionen beträfen und über Wochen anhalten könnten, stiegen auch die kumulierten und systemischen Risiken.

Da jüngere Altersgruppen im Allgemeinen am wenigsten von Hitzestress betroffen sind, dürften die Auswirkungen extremer Hitzeereignisse auf Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen nach Aussage des Analysten begrenzt bleiben. Kranken-, Pflege- und Rentenversicherer jedoch könnten stärker betroffen sein - insbesondere dort, wo die Auswirkungen steigender Temperaturen in den ursprünglichen Verträgen nicht vollständig berücksichtigt wurden. "Über hitzebedingte Todesfälle hinaus sind es auch sich verschlechternde Gesundheitszustände und die daraus resultierende Zunahme von Behandlungen und Krankenhausaufenthalten, die die Finanzen der Erst- und Rückversicherer belasten und in der Folge zu höheren Prämien führen könnten", erläutert Kudszus. Rating-Implikationen sieht er vorerst nicht.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 03:01 ET (07:01 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Short 15’201.44 13.89 S3CBQU
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SMI-Kurs: 14’362.70 19.08.2026 10:10:38
Long 13’717.65 19.59 SPB50U
Long 13’397.81 13.64 SVBOKU
Long 12’840.41 8.94 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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