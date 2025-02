MAKRO TALK/Europäer diskutieren erneut über Eurobonds

Die Europäer sind nicht bereit, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken - aber immerhin diskutieren sie angesichts der auf sie zukommenden höheren Rüstungsausgaben wieder über Eurobonds , wie Analysten der Rabobank anmerken. "Es bleibt abzuwarten, was nach der Wahl in Deutschland passiert und was über die Zeit mit Wirtschaft und Märkten passiert, wenn Europa nichts tut und die USA erklären, sie würden ebenfalls nichts tun und Russland klarmacht, dass es etwas tun wird", schreiben sie in einem Kommentar.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2025 03:33 ET (08:33 GMT)