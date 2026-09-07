MAKRO TALK/Coba: Deutsche Wirtschaft wächst in 3Q schwächer

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht im unerwarteten Rückgang der deutschen Produktion im Juli den Vorboten eines insgesamt schwächeren Wirtschaftswachstums im dritten Quartal. Zwar sei das Minus zu einem beträchtlichen Teil auf dem umrüstungsbedingten Stillstand eines Automobilwerks zurückzuführen, doch auch ohne diesen Effekt würde sich die Produktion weiter seitwärts bewegen, schreibt er in einem Kommentar. "Die ebenfalls weiter stagnierende Kerngrösse bei den Aufträgen macht für die kommenden Monate auch wenig Hoffnung auf ein deutliches Produktionsplus. Vor diesem Hintergrund und der Behinderung der Produktion im August durch den niedrigen Wasserstand in vielen Flüssen dürfte die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal wohl eher schwächer expandieren als in den drei letzten Quartalen", urteilt Solveen.

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September 07, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)