MakoLab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MakoLab stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.220 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.93 Prozent auf 17.2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte MakoLab 20.5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch