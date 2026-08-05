Makkah Construction Development Company Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Makkah Construction Development Company Bearer hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.86 SAR gegenüber 0.720 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 700.9 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 80.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 388.1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch