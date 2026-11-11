Makkah Construction Development Company Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Makkah Construction Development Company Bearer hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.41 SAR, nach 0.430 SAR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46.88 Prozent auf 151.0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Makkah Construction Development Company Bearer 284.3 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch