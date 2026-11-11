Makiya informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Makiya hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63.86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 23.88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Makiya 22.85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch