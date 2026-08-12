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12.08.2026 06:37:00
Makiya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Makiya hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 36.40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Makiya noch ein Gewinn pro Aktie von 44.17 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 24.15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Makiya 23.01 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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