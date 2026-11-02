Makita stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Makita hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 97.23 JPY gegenüber 73.73 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191.81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 208.16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch