Makita präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Makita veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.61 USD. Im letzten Jahr hatte Makita einen Gewinn von 0.500 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Makita im vergangenen Quartal 1.31 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Makita 1.30 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch