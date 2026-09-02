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02.09.2026 08:27:39
Makhlouf: EZB-Leitzins oberhalb von 2,75 Prozent restriktiv
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihren Leitzins nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Gabriel Makhlouf auf ein restriktives Niveau anheben, wenn es eine "signifikante Aufwärtsverschiebung der Inflationsrisiken" gibt. In einem Interview mit der Financial Times (FT) sagte der Gouverneur der irischen Zentralbank, der restriktive Bereich beginne "grob gesprochen oberhalb von 2,75 Prozent". Makhlouf rechnet nach eigenen Worten damit, dass der EZB-Rat den Leitzins in der nächsten Woche von 2,25 auf 2,50 Prozent anheben wird. "Die Entscheidung, die wir in der nächsten Woche fällen werden, wird niemanden überraschen", sagte er.
Makhlouf sagte weiter, er fühle sich "unwohl" dabei, dass die Inflation höher als 3 Prozent liege, während das Wirtschaftswachstum etwas stärker als erwartet sei. Die EZB werde ihre Wachstumsprognose für 2026 leicht anheben.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)
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