Makers Laboratories präsentierte Quartalsergebnisse

Makers Laboratories präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.69 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.200 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41.07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 482.1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 341.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch