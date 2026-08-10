Makers Laboratories: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Makers Laboratories hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.740 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 350.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch