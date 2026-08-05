MAKEMYTRIP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MAKEMYTRIP liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MAKEMYTRIP die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 USD, nach 0.230 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 285.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch