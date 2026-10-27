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27.10.2026 06:37:00
MAKEMYTRIP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MAKEMYTRIP lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat MAKEMYTRIP mit einem Umsatz von insgesamt 235.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2.54 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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